Rivoluzione Napoli: i grandi addii per arrivare a cinque rinforzi importanti per Gattuso

Rivoluzione azzurra. E' quella che prepara il Napoli con tre giocatori in uscita: Kalidou Koulibaly, Allan e Nikola Maksimovic, il club azzurro, spiega Tuttosport, è pronto per prendere Jeremie Boga dal Sassuolo, Jordan Veretout dalla Roma e Sokratis Papasthatopoulos dall'Arsenal. Un valzer che porterebbe soldi importanti nelle casse azzurre, 100 milioni di euro solo per i primi due, senza scordare poi che nel mirino c'è anche Gabriel del Lille. Infine Arkadiusz Milik: può andare alla Roma in cambio di Cengiz Under e 20 milioni di euro.