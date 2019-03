Rivoluzione Roma, 2 esoneri per Ranieri dopo la vittoria in Premier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Ranieri è pronto a tornare a casa. Una seconda occasione, dopo l'avventura terminata bruscamente nel 2011 a seguito della clamorosa rimonta subita dal Genoa e uno Scudetto sfumato nella stagione precedente. In mezzo ci sono state le esperienze sulle panchine di Inter, Monaco, Leicester, Nantes e Fulham. Nel Principato si è rilanciato dopo le difficoltà nerazzurre, poi la cavalcata storica, indimenticabile con le Foxes, condotte contro ogni pronostico al trionfo in Premier League. Nel calcio, spesso, la riconoscenza non esiste: Ranieri viene esonerato dal club inglese nel febbraio 2017 e riparte da Nantes, portato al nono posto in classifica, a ridosso della zona Europa League. Nel novembre scorso il ritorno a Londra, al Fulham: quattro mesi senza riuscire a risollevare la situazione e un altro esonero, appena otto giorni fa. Adesso arriva un'altra tappa in una carriera lunghissima.