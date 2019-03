Rivoluzione Roma, cambiano tecnico e ds: le aperture dei giornali

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questi tutti i titoli sulla rivoluzione giallorossa: esonerato Eusebio Di Francesco, è arrivato sulla panchina della Roma il Tinkerman, Claudio Ranieri. Non solo: oggi anche la rescissione con Monchi.

Gazzetta.it Roma, parla Ranieri: "Non ho dormito. Ci giochiamo il futuro in 12 giornate"

Corrieredellosport.it Roma, Ranieri: «Ci giochiamo il futuro. Tifosi, vi chiedo di sostenerci»

Tuttosport.com Ufficiale: Roma, ecco Ranieri. Monchi: rescissione consensuale. L'ex tecnico del Fulham sarà il nuovo tecnico giallorosso fino al termine della stagione. Intanto il club ha ufficializzato l'addio del ds: «Al dirigente vanno i ringraziamenti del Club per l'impegno profuso»

IlMessaggero.it Ranieri: «Momento particolare ci giochiamo il futuro». Pallotta: «Con lui arriveremo in Champions». E' ufficiale: Monchi lascia la direzione sportiva. Incarico affidato a Massara. Garcia: «Vergognoso mandar via Di Francesco».

IlTempo.it La Roma esonera Di Francesco. Arriva Ranieri: tre mesi di contratto