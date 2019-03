Rivoluzione Roma, da Alisson a Zaniolo: Di Francesco e la virtù col FFP

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco è arrivato in semifinale di Champions League la scorsa stagione e sembra opportuno ricordarlo, adesso, perché la memoria nel calcio è fallace. E' caduto contro il Liverpool, meraviglia dell'ultima annata, conquistando una nuova Coppa che conta. Intanto per investimenti e stipendi, la Roma si è distanziata dalla Juventus, strozzata dal fair play finanziario per colpe non certo sue. Eppure paga lui, gli acquisti sbagliati, le strategie errate, gli investimenti non fatti. Certo, ha sbagliato, in questo percorso. Scelte, uomini. E' andato all-in, ieri sera, dimostrando coraggio e forse incoscienza. L'azzardo non è riuscito, però gli va dato pure il merito d'aver lanciato fior di talenti. Perché il cappio del FFP lo ha pure portato a far di necessità virtù, è vero, ma non è certo scontato che un Lorenzo Pellegrini diventi leader e gioiello di questa portata con tutti. Gli serviva la fiducia di chi l'ha lanciato a Sassuolo. La stessa che ha portato Nicolò Zaniolo a diventare stella in poche settimane, la stessa che ha reso Alisson un portiere moderno e integrato con la squadra. Da subito. Poi Cengiz Under, che veniva da un calcio diverso ma che immediatamente il tecnico ha saputo integrare nei suoi schemi. Un esonero forse ingeneroso, anche se il calcio non è certo nuovo a simili storie. Ma Roma deve pure ringraziarlo, e pure le casse della società.