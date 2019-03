Rivoluzione Roma, Di Francesco e le incomprensioni d'estate per Pastore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una stagione di pochi alti e troppi bassi. Di incomprensioni, di acquisti sbagliati, anche sul calciomercato.Li ripercorre Vocegiallorossa.it: Di Francesco chiese, e ottenne, di non andare in ritiro per lavorare bene a Trigoria, prima di partire per l’America. Monchi gli consegnò quasi tutta la rosa già a fine giugno. Solo Fazio e Alisson non si radunarono subito con la squadra, avendo giocato il mondiale. Di Francesco ebbe così la possibilità di lavorare nelle condizioni migliori, con tutti gli effettivi fin da luglio. Forse non con la migliore rosa possibile o, almeno, non con gli uomini a lui più congeniali. Al di là delle dichiarazioni di circostanza, l’acquisto di Pastore fu destabilizzante. Un’estate intera passata a sentire il tecnico dire che l’ex PSG avrebbe giocato da mezzala e poi, dopo la prima partita, cambiò tutto e Pastore fu schierato da esterno offensivo per poi passare da trequartista nel 4-2-3-1 che, dopo un’estate di lavoro sul 4-3-3, l’allenatore aveva deciso di adottare per trovare i giusti equilibri. La sensazione di navigare a vista si appiccicò e non si scrollò più di dosso, il tutto condizionato dalla cessione di un leader come Strootman, ineccepibile sotto il profilo tecnico, meno come tempistiche. A mercato chiuso, la cessione fu percepita dall’ambiente e della rosa come un ridimensionamento degli obiettivi e delle aspirazioni.