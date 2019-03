Rivoluzione Roma, Di Francesco in numeri. Promosso, fino all'esonero

© foto di Federico Gaetano

Un bilancio positivo, nei numeri. Ottantasette partite complessive, quarantasei vittorie, diciotto pareggi e ventitre sconfitte. La Roma di Eusebio Di Francesco ha segnato centocinquantuno gol e ne ha subiti centoquattro. Una media di 1,79 punti a partita, inferiore in Champions con 1,60: dieci vittorie, due pari e otto ko. Meglio in Serie A: 1,89 di media, trentacinque vittorie, sedici pareggi e tredici sconfitte con centodieci gol fatti e sessantaquattro presi per un totale di centoventuno punti fatti. A niente è valso il rinnovo dello scorso giugno, fino all'estate del 2020. Fatali sono stati gli ottavi di Champions per Di Francesco, oggi esonerato dalla Roma di James Pallotta.