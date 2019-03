Rivoluzione Roma, Di Francesco paga colpe non solo sue

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quante cose possono cambiare in 11 mesi? Il 10 aprile scorso, Eusebio Di Francesco si prendeva gli onori della ribalta per la straordinaria rimonta della sua Roma contro il Barcellona, che proiettava i giallorossi in semifinale di Champions League dopo 35 anni. Oggi, all'indomani della sconfitta ai supplementari rimediata contro il Porto, la società capitolina ha deciso di esonerare il tecnico abruzzese. Fatale il rigore trasformato da Alex Telles, ma anche la batosta nel derby giocato sabato: un 3-0 che non dava scampo né alternative all'ex mister del Sassuolo, che aveva un solo modo per restare aggrappato alla panchina.

Non è andata come tutti avrebbero voluto ma questo crollo, della Roma e di Di Francesco, ha radici profonde. I giallorossi hanno perso nella finestra estiva del mercato tre dei giocatori più rappresentativi (Nainggolan, Strootman e Alisson), rimpiazzati da giovani di belle speranze come Zaniolo e Cristante o da giocatori che non hanno reso secondo le aspettative. È il caso di Pastore, che avrebbe dovuto essere il colpo più importante, ma che invece non è riuscito mai a inserirsi nei meccanismi tattici. Risultato: una stagione cominciata male, raddrizzata tra fine dicembre e metà febbraio, ma precipitata in modo irrecuperabile con la disfatta nel derby. La prima testa è saltata, il prossimo potrebbe essere il ds Monchi. La Roma si prepara a una nuova rivoluzione.