Rivoluzione Roma, esonerato Di Francesco. Ranieri adesso torna a casa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tinkerman è pronto per tornare. Per farlo dove c'è stata l'alba della sua carriera da calciatore nel 1971, giovanili della Roma. Un anno più tardi l'esordio di Claudio Ranieri tra i professionisti. Poi una lunga e sudata gavetta, da allenatore a Roma torna nel 2009 subentrando a Luciano Spalletti, dimessosi dopo le sconfitte con Genoa e Juventus nelle prime due giornate di campionato. A dicembre, la prima gioia: vince 1-0 il derby da tecnico, nell'aprile del 2010 il successo pure in quello di ritorno tra le polemiche prima del fischio d'inizio con l'esclusione di Totti e De Rossi. Chiude secondo a -2 dall'Inter, un anno dopo riparte col piede sbagliato e nel febbraio del 2011, dopo la sconfitta per 4-3 con il Genoa con la Roma che chiuse il primo tempo in vantaggio per 0-3, rassegna le dimissioni da allenatore della Roma. Al suo posto Vincenzo Montella, adesso il ritorno a casa, nella Capitale. Dove tutto è iniziato, per Claudio Ranieri.