Rivoluzione in vista per la Roma. Alessandro Florenzi è tra i pochi certi di restare in giallorosso, spiega oggi Il Corriere dello Sport. Rischiano di andare via tantissimi, soprattutto senza Champions League: Nicolò Zaniolo, Kostas Manolas, Lorenzo Pellegrini, Cengiz Under e Stephan El Shaarawy. Non soltanto: rischiano in tanti di diventare esuberi nella rivoluzione prevista in estate. Da Edin Dzeko a Diego Perotti, da Ivan Marcano a Steven Nzonzi. Da Rick Karsdorp fino a Patrik Schick, Juan Jesus, Robin Olsen, Davide Santon e Javier Pastore.