Rivoluzione Roma, otto allenatori in 10 anni. Garcia il più longevo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da Ranieri a... Ranieri. Otto allenatori diversi negli ultimi dieci anni per la Roma: in panchina, in questo periodo, si sono succeduti Montella, Luis Enrique, Zeman, Andreazzoli, Garcia, Spalletti, Di Francesco e ora di nuovo Claudio Ranieri. Il tecnico francese ha resistito più di tutti: due stagioni e mezza, dal 2013-14 all'ultima partita del girone d'andata del 2015-16.