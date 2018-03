Rivoluzione terzini per la Juve. Gaya nome buono, ma ambito da molti

Uno dei primi profili per la fascia sinistra della Juventus, oltre a Hector, è José Gaya, terzino classe '95 del Valencia che in Spagna sta giocando ad alto livello già da diverse stagioni. Tanto che il Real Madrid lo segue oramai da almeno due anni. Per portarlo via dal Mestalla serviranno 30 milioni di euro, ma la concorrenza per i bianconeri sarà un ostacolo di non poco conto. Intanto c'è da dire come il giocatore non abbia la minima intenzione di forzare la mano per un addio a giugno, anzi. Poi come detto il Real Madrid lo ha nelle liste di mercato da almeno due stagioni, ma oltre ai Blancos anche il Manchester United è su di lui. Per questi e altri motivi la Juventus dovrà lavorare bene e tempestivamente per strappare i sì del caso a club e giocatore.

Data di nascita: 25/05/1995

Squadra di appartenenza: Valencia

Scadenza di contratto: 2020

Squadre interessate: Juventus, Manchester United, Real Madrid