Rivoluzioni a centrocampo: le mosse delle big tra scambi e sacrifici

Se un’esigenza più delle altre sembra essere condivisa da diverse squadre del nostro campionato nella sessione di mercato entrante, questa è rappresentata dalla sostanziale ristrutturazione della propria linea mediana. Un trend inaugurato dalla Juventus qualche settimana fa con la definizione dello scambio che ha coinvolto Pjanic ed Arthur, ma che è destinata a proseguire nei giorni a venire con numerosi colpi di scena. Uno di essi riguarda il profilo del preferito di Paratici: quel Thomas Partey: finiti i posti per gli extracomunitari e niente scambio con Bernardeschi, senza contare l’arrivo di Mckennie ormai ratificato. Mutevole la situazione anche all’Inter, che ha inserito anche Marcelo Brozovic nella propria lista dei “non indispensabili” ed ha di fatto aperto alla ricerca di due profili per il proprio reparto nevralgico. Uno dovrebbe essere Sandro Tonali, per il quale i nerazzurri hanno accumulato un vantaggio che non si tramuterebbe in fumata bianca solo in caso di ripensamento da parte dei meneghini. Il 2000 non sarà però l’unico innesto in quel reparto: si cerca un profilo alla Kante, quasi irraggiungibile dal punto di vista economico ma ideale da quello tattico. Piace Ndombele e resta valida la pista Vidal, ora che il cileno è in aperta rottura con il Barcellona. In uscita, in caso di offerte, anche Vecino. Un ritorno di fiamma che potrebbe contraddistinguere anche le scelte del Milan: l’apertura del Chelsea alla formula del prestito con diritto di riscatto rappresenta il prologo alla chiusura dell’operazione, senza dimenticare che i rossoneri guardano sempre con interesse alla situazione di Florentino.

Interessanti anche le evoluzioni in casa Napoli: l’addio di Allan, destinato a riabbracciare Ancelotti all’Everton, aprirà la caccia al suo sostituto. In questo caso il profilo che mette tutti d’accordo è quello di Veretout, ennesimo caso di passione mancata che potrebbe sfociare in un matrimonio riparatore in questa estate atipica di mercato.