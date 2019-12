Riyad -1, Chiellini carica la Juve: il tridente è più di una suggestione

Fonte: inviato a Torino

Ci sono Szczesny e Alex Sandro a Riyad. Ma c’è soprattutto Chiellini. Il capitano prende parte alla spedizione bianconera, insieme ai compagni. Ogni altro commento è superfluo: la grandezza dell’uomo, oltre che del calciatore, si percepisce anche dai quei piccoli gesti che dimostrano il fortissimo attaccamento alla maglia.

Giorgio è lì, in una finale che la scorsa stagione ha conquistato con tutti gli altri per l’ottavo anno consecutivo. Non giocherà, ovviamente. Ma riuscirà a trasmettere da vicino la sua carica ai compagni. Per Sarri sarà la prima partita decisiva sulla panchina della Juventus, da dentro o fuori per la conquista di un trofeo. Un test che potrebbe anche dare un giudizio definitivo di fine quadrimestre, ripetendo l’unico esame non superato dalla sua squadra fino a questo momento.

Difficilmente, come suo solito, il tecnico svelerà le carte in chiave formazione nella conferenza stampa di vigilia. Ma ci sarà comunque modo di comprendere come i bianconeri vorranno allungare sui novanta minuti la buona prestazione del primo tempo all’Olimpico di quindici giorni fa, prima della debacle nella ripresa. Se gli uomini di Inzaghi partiranno mentalmente da quella vittoria, infatti, per la Juve ci sarà comunque modo di riprendere la sfida da una serie di certezze maturate fino a certo punto della serata.

Nel frattempo, Sarri ha dato luce a quel tridente che fino a poco tempo fa sembrava poter rimanere una suggestione. Quei tre – Ronaldo, Dybala e Higuain – insieme a Pjanic danno espressione a una squadra tecnicamente devastante, che va solo apprezzata in ogni sua sfaccettatura. I limiti, per adesso, passano solo sulla tenuta dei novanta minuti. Ma in quel senso, almeno finora, l'allenatore della Juventus ha mostrato di saperci fare con i cambi in corsa.