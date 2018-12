© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante del Torino, Ruggiero Rizzitelli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del derby tra i granata e la Juventus in programma per domani sera: "Belotti ha la cattiveria giusta per essere uno da derby. Se riuscisse a segnare un gol di quelli storici tornerebbe quello di prima. In ogni caso, a me sembra un derby più interessante rispetto agli ultimi: il Toro è tornato più continuo, la Juve è fortissima. Anche ai miei tempi nessuno ci dava una lira, ma la carica da derby è un fattore in più. E, poi, in questo c’è un motivo per dare qualcosa in più: bisogna farlo per Gigi Radice. Per ciò che ha rappresentato".