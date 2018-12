© foto di Federico Gaetano

Nicola Rizzoli, designatore arbitrale, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono situazioni in cui si può sbagliare dal punto di vista umano. Capita fare degli errori e questo rientra nella categoria dell'errore umano, dell'errore di valutazione e non di protocollo. Gli errori vanno riconosciuti e si va avanti per migliorare. Sia dal punto di vista della tecnologia che del protocollo. C'è già grande possibilità di utilizzo per il VAR, ma si può ampliare il protocollo per approfondire casi e migliorarli. Cercheremo di fare dei passi in avanti, facendo tesoro degli errori che facciamo".

Var in Champions League? "Significa che sta dimostrando uno strumento indispensabile. Avere una macchina come una Ferrari e non poterla fare andare al massimo non è un bene. Lavoreremo per migliorare".

Era fallo quello di Manolas su Icardi? "Non parliamo di situazioni tecniche. Analizziamo e riconosciamo laddove ci sono degli errori. Ho parlato di una situazione migliorabile. Non parliamo degli episodi altrimenti si crea un discorso da bar e non è la sede adatta".