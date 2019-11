Rizzoli e il caso De Ligt in Juve-Inter: "Atteggiamento sempre punibile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso dell'incontro tra arbitri, capitani e dirigenti a Roma, Nicola Rizzoli ha risposto sulle tematiche più scottanti. Tra queste anche il fallo di mano di Matthijs de Ligt in Juventus contro Inter. "Per essere chiari, se l’attaccante (Lautaro Martinez, ndr) avesse toccato la palla prima del gomito del difensore sarebbe rimasto punibile. Non ha importanza se prima venga deviata da un avversario. L’atteggiamento di De Ligt è sempre punibile”.