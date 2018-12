© foto di Federico Gaetano

Nicola Rizzoli, designazione arbitrale di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport: "Il rigore non dato alla Roma? C'è poco da parlare. Ci sono situazioni in cui si può sbagliare soprattutto dal punto di vista umano. Capita fare degli errori e quello di ieri sera è un errore umano, non di protocollo. Gli errori vanno riconosciuti continuando a lavorare per migliorarsi. Vogliamo fare dei passi avanti, anche sul piano tecnologico, ma anche delle regole, ampliandolo e specificando meglio l'utilizzo in determinati casi. Il VAR in Champions? E' la riprova che è uno strumento indispensabile e occorre farlo al meglio. Cercheremo assieme alla FIFA, alla UEFA e all'IFAB per usarlo al meglio. Icardi-Manolas era rigore? Non parla di nessuna situazione. Riconosciamo gli errori e che questa è una situazione migliorabile".