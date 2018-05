Rizzoli: "In Inter-Juventus Orsato non all'altezza delle sue qualità"

© foto di Federico Gaetano

Il designatore degli arbitri, Nicola Rizzoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per tracciare un bilancio sull'ultima stagione di Serie A: "Il bilancio della Var è senz'altro positivo, mi lascia contento la prospettiva che ci sono ancora ampi margini di miglioramento, quest’anno siamo partiti da zero, c’è bisogno di fare esperienza, ma nel finale di campionato l’applicazione è stata già migliore. La Var ha come scopo quello di eliminare gli errori eclatanti, in Europa non l’hanno ancora utilizzata, c’è bisogno di più tempo, il protocollo cui ci atteniamo è mondiale, abbiamo proposto alcune modifiche, anche dal punto di vista tecnologico, vedremo se verranno accolte, ma sicuramente non se ne parla per la prossima stagione.

Sul fallo di Vecino? Di episodi preferisco non parlare, alimenterebbe solo altre polemiche, io cerco di fare chiarezza, il fatto che Orsato fosse già intervenuto con il giallo non vuol dire automaticamente che il Var non poteva intervenire. Orsato è e rimane uno dei migliori arbitri italiani ed europei, non ci sono dubbi sulle sue qualità, coscienza sporca non se ne parla neanche, si può parlare di errori, ma tutti li fanno. Nessuna punizione, le ultime giornate era previsto che non arbitrasse, aveva impegni già programmati.

Possiamo dire che Orsato ha sbagliato la gara? Non ha fatto una partita al livello della sua qualità arbitrale, ma non mi piace parlare di un singolo. L'obiettivo comunque è quello che gli arbitri possano parlare di più e ci stiamo lavorando, ma vanno rispettati alcuni regolamenti, bisogna aspettare la decisione del giudice sportivo, quindi bisognerebbe comunque aspettare il mercoledì".