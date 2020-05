Rizzoli: "Polemica Pecoraro su Inter-Juve? La registrazione non è mai esistita"

Il designatore degli arbitri della Serie A, Nicola Rizzoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto un video sperando che tutto ricominci, con regole diverse sia nello sport che nella vita quotidiana".

Oggi la Germania ha deciso di ripartire. Che calcio sarà alla ripresa?

"Bisognerà avere comportamenti diversi, anche nelle distanze, per evitare i rischi. Ci dovrà essere uno step culturale che può essere positivo per tutti. Stiamo lavorando con la UEFA e gli altri maggiori campionati per stabilire i comportamenti da tenere in campo".

In caso di ripartenza ci saranno le 5 sostituzioni?

"Credo sia un'intenzione della FIFA. In una fase di campionato con tante partite una dietro l'altra e con temperature elevate si dovrà venire incontro a tutti. Presto la proposta sarà validata dalla stessa FIFA".

Il cambiamento più rilevante dal punto di vista delle regole dalla prossima stagione sarà sui falli di mano?

"Ci sono state delle modifiche che limitano il tocco di mano dell'attaccante. Esula dalla volontarietà e dalla dinamica. La regola era evitare che una rete potesse essere segnata con un braccio, anche involontariamente, ma visto che c'era qualcosa di non chiaro, anche sulla tempistica, è stato introdotto il tema della distanza e dell'immediatezza. Se l'azione prosegue a lungo dopo un tocco di braccio di un attaccante il gol non verrà annullato".

Si pensa di aumentare l'educazione arbitrale?

"Dobbiamo sfruttare questa situazione difficile per ottenere qualcosa di migliore. Con alcune lezioni online potremo migliorare, sempre tenendo conto del poco tempo che abbiamo a disposizione".

Se ripartirà il campionato ci sarà sia l'arbitro al VAR che l'assistente?

"Assolutamente sì. Stiamo lavorando con la Lega e la Federazione per ridurre i rischi al minimo. Nella stanza VAR ci sono quattro persone solitamente, alla ripresa sarebbero invece in tre, con mascherine, guanti e tutto il necessario per essere al sicuro".

Gli arbitri hanno ricominciato ad allenarsi individualmente?

"Si sono fermati per poco tempo ma poi hanno ripreso prima a casa e poi con allenamenti individuali. Al momento sono soli ma spero che presto ci si possa allenare in gruppo".

Come valuta la difficile stagione degli arbitri fino allo stop?

"Il cambio regolamentare ha inciso tantissimo, ci sono stati errori anche perché si doveva capire e metabolizzare le novità. Anche i giocatori hanno trovato difficoltà e si è ricorso molto di più al VAR in questa stagione. SI è corretto di più rispetto all'anno scorso".

Ci sono state molte polemiche dopo le parole di Pecoraro sulla registrazione VAR del fallo di Pjanic in Inter-Juve.

"Dobbiamo chiarire e non fare confusione. Le situazioni da protocollo sono quelle che vengono registrare, non dagli arbitri ma da un provider della Lega. Le clip vengono messe a disposizione per fare didattica, ma solo le situazioni da protocollo. Tutte le clip vengono poi mandate all'IFAB. Pecoraro ha chiesto la registrazione di tutta la partita ma non esiste un file del genere. La seconda ammonizione non è una situazione da protocollo e quindi non poteva essere stata registrata".

Che ripartenza sarà per gli arbitri?

"Saremo trattati come i giocatori, avremo dei problemi anche negli spostamenti ma faremo molta attenzione nell'arrivare all'interno dello stadio tutti negativi. Dobbiamo controllarci e stare attenti ma gli arbitri faranno di tutto per rispettare le regole. Ritiro anche per gli arbitri? Dobbiamo evitare il rischio contagio, se fossimo tutti nello stesso posto e poi all'interno del viaggio un arbitro risultasse positivo dovremo fermare ancora il campionato. Per questo dobbiamo stare attenti e garantire in questo modo il campionato".

Anche gli arbitri di B potranno arbitrare in A alla ripresa?

"Vediamo, deciderò con il presidente dell'AIA".