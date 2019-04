© foto di Federico Gaetano

Il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli questa mattina dinanzi ai capitani, dirigenti e allenatori presenti nella sede della Lega Serie A ha promosso l'operato dell'arbitro Rosario Abisso in occasione di Lazio-Sassuolo. Ha fatto discutere il rigore concesso ai biancocelesti al 49esimo per il tocco col braccio di Locatelli dopo che il pallone era rimbalzato sul fianco, ma per il designatore quella è stata la scelta corretta.