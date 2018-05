RMC SPORT - A. Orlando: “Bonaventura perno del Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Orlando, ex giocatore sia del Milan che della Juventus, a RMC Sport Quelli della Notte: “Simpatizzo per il Milan perché mi ha lasciato qualcosa in più rispetto alle altre, ma in Europa tifo sempre squadre italiane”.

Come arriva il Milan a questa finale?

“Inutile nascondere che la Juventus è la grande favorita ma può essere una partita avvincente e tirata. La Juve ha archiviato lo scudetto e si gioca un altro trofeo fondamentale per la stagione dei bianconeri che sono sempre assetati di vittorie. Di contro c’è un Milan che si gioca una grande fetta di credibilità con la Coppa Italia, e ci metto pure Gattuso”.

Cosa ne pensi di Cuadrado terzino?

“E’ una soluzione interessante e un’alternativa in più ma per me Cuadrado è un giocatore che può fare tutta la fascia. In una difesa a tre, come fa spesso la Juve, Cuadrado lo vedo più a tutta fascia. Il Milan se la giocherà a viso aperto e può succedere di tutto, ma la vedo dura per i rossoneri”.

A proposito del Milan su chi punteresti in questa partita?

“Mi piace da morire Bonaventura. Lui può far male alla difesa della Juventus, specie se parte da dietro. Cutrone è un fior fiore di attaccante ed è un altro che può dar fastidio, è un attaccante che la butta dentro. Il Milan farebbe bene a tenere un giocatore come Bonaventura, lui deve essere il perno su cui costruire la squadra del futuro”.

Allegri invece cosa farà, resterà alla Juventus o no?

“L’unica panchina importante libera è quella dell’Arsenal e se loro lo vogliono non faticheranno a portarlo a Londra e Allegri non si farebbe sfuggire un’opportunità del genere. A Torino al posto di Allegri io vedrei bene Sarri, è un personaggio intrigante”.