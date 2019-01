RMC SPORT - A. Orlando: "Napoli sorpreso da questo Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Orlando, ex Milan e Fiorentina, è intervenuto a RMC Sport Live Show nel corso del primo tempo di Milan-Napoli: "Nessuno si aspettava questo esordio da parte di Piatek ma nel Milan erano tutti fiduciosi. Ci hanno visto bene tutti visto come si è presentato il ragazzo. Ora sta a lui continuare e confermarsi".

Napoli non troppo convinto?

"Il Napoli è una squadra costruita per provare a vincere e credo se la vogliano giocare al meglio su tutti i fronti. Stasera però ha trovato un Milan che ha preparato meglio la partita e forse il Napoli è stato sorpreso proprio dai rossoneri".

La fascia sinistra del Napoli con Ghoulam e Mario Rui?

"Ghoulam è una pedina fondamentale per la squadra. Mario Rui ha sempre fatto il suo ma l'algerino ha qualcosa in più".

Da ex Udinese che pensi della situazione attuale della squadra bianconera?

"Con l'arrivo di Nicola c'è stato un mese in cui l'Udinese aveva trovato la quadratura in fase difensiva. Nel momento in cui deve provare a fare qualcosa c'è carenze di idee. Poi c'è un grosso enigma su De Paul, sul suo ruolo e su ciò che deve fare in campo. Per quanto mi riguarda è meglio che vada all'Inter perché l'Udinese senza De Paul è più squadra. Io sono preoccupato per la classifica perché adesso il Bologna con Mihajlovic diventa pericoloso".

Udinese-Fiorentina che partita sarà?

"Sarà una gara interessante perché l'Udinese deve fare meglio di quanto fatto sino ad ora mentre la Fiorentina la vedo meglio e credo voglia restare attaccata al treno dell'Europa. Sarà una bella battaglia e credo che la lotta per l'Europa sia l'unico aspetto davvero interessante del nostro campionato".