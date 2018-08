RMC SPORT - A. Orlando: "Passo indietro Udinese. Ho un dubbio su CR7"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Orlando, ex giocatore anche di Milan, Udinese e Fiorentina, a RMC Sport Live Show: "Udinese? Sono sempre stato molto schietto e penso che il mercato di questa squadra ha lasciato tanti punti interrogativi soprattutto nella completezza della rosa. C'è poco a livello di alternative. I Pozzo ci hanno abituato ad un certo tipo di calcio ma quest'anno è stato fatto un altro passo indietro. Questa Udinese non può dare soddisfazioni ai tifosi. Forse Velazquez può far vedere qualcosa ma sino ad ora si è visto poco. La difesa mi sembra il reparto più in difficoltà mentre centrocampo e attacco non sono i peggiori del campionato ma c'è parecchio da lavorare perché molti giocatori non hanno un'identità".

Passiamo al Milan, come possiamo collocare Laxalt nel modulo di Gattuso?

"Per caratteristiche Laxalt può fare tutta la fascia ed è ideale nel 3-5-2. Secondo me anche il Milan è una mina vagante perché ha cambiato molto. C'è tanto da lavorare e la vedo ancora un po' dietro alle big. Il Milan ha bisogno di tempo".

Juventus, cosa pensi della squadra di Allegri con i nuovi innesti?

"Credo che la Juve lo scudetto possa perderlo solo lei. Non dico che l'abbia già vinto ma quasi. La Juventus sarà comunque la squadra da battere e che parte comunque due gradini sopra le altre. Il mercato è stato fatto per puntare alla Champions. Un'altra sconfitta in finale sarebbe dura da digerire. Cristiano Ronaldo può creare degli scompensi all'interno di uno spogliatoio che da anni vive su certe gerarchie".