RMC SPORT - A. Rodriguez: "Crisi Real? Lopetegui era il settimo candidato"

Alberto Rodriguez, giornalista di Radio Marca, è intervenuto nel Live Show di RMC Sport per parlare del Real Madrid e delle colpe da attribuire al presidente Florentino Perez: "E’ vero che Lopetegui non aveva un curriculum da Real Madrid. Neanche al Rayo Vallecano è stata una buona stagione per lui, così come al Porto. E’ facile dire ora che non era il tecnico giusto, era difficile da capire nei modi. Ha lasciato fare troppo ai giocatori, lui non ha avuto il coraggio di dire a calciatori come Modric di staccare e poi tornare con l’animo giusto. Non ha avuto la stessa fortuna di Zidane. Per Florentino Perez la partenza di Zidane è stata più brutta di quella di Ronaldo. Doveva trovare un allenatore subito e nessuno di quelli che voleva era disponibile. Né Pellegrini, né Simeone, Lopetegui era il settimo-ottavo candidato".