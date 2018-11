RMC SPORT - A. Rodriguez: "Real, addio di Zidane peggio di quello di CR7"

Alberto Rodriguez, giornalista di Radio Marca, è intervenuto nel Live Show di RMC Sport per parlare del Real Madrid.

Sull’atmosfera in casa madrilena.

"Sono stato alla conferenza stampa di Solari e abbiamo fatto una domanda proprio sull’ambiente che ha trovato. E lui ha detto che il Melilla è stato un bel punto di partenza per ricominciare. La reazione dello spogliatoio è stata buona".

Sulle possibilità di Solari di arrivare fino a fine stagione.

"Domani c'è un'altra partita facile, poi arriveranno le due gare contro il Viktoria Plzen e il Celta. Se va bene si può andare avanti, ma basta una sconfitta per rimettere tutto in discussione. Solari vuole tornare sulla linea di una squadra vincente".

Su Florentino Perez e le sue colpe in questo periodo.

"E’ vero che Lopetegui non aveva un curriculum da Real Madrid. Neanche al Rayo Vallecano è stata una buona stagione per lui, così come al Porto. E’ facile dire ora che non era il tecnico giusto, era difficile da capire nei modi. Ha lasciato fare troppo ai giocatori, lui non ha avuto il coraggio di dire a calciatori come Modric di staccare e poi tornare con l’animo giusto. Non ha avuto la stessa fortuna di Zidane. Per Florentino Perez la partenza di Zidane è stata più brutta di quella di Ronaldo. Doveva trovare un allenatore subito e nessuno di quelli che voleva era disponibile. Né Pellegrini, né Simeone, Lopetegui era il settimo-ottavo candidato".

Ora la sfida al Valladolid e Verde.

"E’ una squadra speciale. Dopo l’arrivo di Ronaldo ha una dimensione internazionale, tanti giornali nel mondo parlano della squadra grazie a lui. Sono stati anni duri, anche in Segunda. Hanno cambiato il tecnico ma sono riusciti ad arrivare in Liga. Verde? Giocatore straordinario, dopo la Roma ha girato in altre squadre senza fare niente di speciale. Ora è arrivato a Valladolid grazie a Monchi, ha avuto un mese di stop, poi un gol incredibile al rientro dall’infortunio che ha dato ai suoi la vittoria. Anche in coppa ha fatto due gol incredibili. Ora è il giocatore che va di moda in Spagna".