© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al Live Show di RMC Sport è intervenuto l’ex vicepresidente della Uefa ed ex presidente della FIGC Giancarlo Abete: "Sospendere le partite in caso di offese razziste? A livello internazionale e italiano c’è il ruolo centrale del tutore dell’ordine pubblico. C’ero all’Heysel quando morirono i tifosi della Juventus, ma in tante altre situazioni l’evacuazione dello stadio è un problema complesso. Bisogna avere una lucidità e una professionalità che spetta al pubblico. Le normative sono articolate e che prevedono una sorta di condivisione tra l’arbitro e il responsabile dell’ordine pubblico, ma la responsabilità ultima spetta sempre a questo e credo sia giusto".