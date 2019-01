RMC SPORT - Accardi: "A gennaio tutte operazioni di secondo piano"

© foto di Federico De Luca

Beppe Accardi, noto agente, a RMC Sport Live Show ha parlato così di tante tematiche di calciomercato: "Da qualche anno a questa parte il calcio italiano sta facendo un po' di confusione, ma torneremo ad essere quelli di una volta. Dobbiamo tornare a guardare i giocatori in Italia. Di fronte alla Juventus dobbiamo toglierci il cappello".

Nel mercato di gennaio chi ti è piaciuto di più e chi di meno?

"E' ancora presto per dire qual è la squadra che sta facendo meglio e chi peggio. Se Higuain ritrova il sorriso torna a fare gol e a essere il giocatore che abbiamo tutti apprezzato sino ad ora. A gennaio saranno tutte operazioni di secondo piano o in preparazione per il mercato di giugno".

Il Bologna invece continuerà ad agire sul mercato?

"Credo che il Bologna sia una squadra che non rispecchia questa classifica. E' una squadra con valori importanti anche se ha perso convinzione. Il Bologna ha fatto due acquisti importanti come Sansone e Soriano, poi bisogna capire se possono rendere come tutti si aspettano in quel contesto. Saputo ha creato un'azienda importante che è un fiore all'occhiello del calcio italiano".

A Palermo invece com'è la situazione?

"Tecnicamente in questo momento la proprietà del Palermo è sempre la stessa. Ma partendo dal presupposto che ci sia una nuova proprietà credo si stiano muovendo bene lasciando gestire il Palermo a chi lo ha fatto sino ad ora perché entrare in corsa non è mai facile. Credo che il Palermo possa raggiungere la Serie A che il campionato che gli compete".