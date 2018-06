RMC SPORT - Accardi: "Chiesa un anno in viola poi via. Meret acquisto ok"

© foto di Alessio Alaimo

Giuseppe Accardi, procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Garrisca al Vento, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina a cura della redazione di Firenzreviola.it in onda su RMC Sport. Queste le sue parole sui temi attuali in casa Fiorentina, su Chiesa e Meret: Meret? Secondo me la Fiorentina può puntare sul giocatore perché è un portiere che ha sicuramente un futuro importante e perché ha fatto dei grandi miglioramenti. Sarebbe un acquisto azzeccato per il futuro. La Fiorentina ha fatto alcuni acquisti che inizialmente hanno fatto storcere il naso a qualcuno ma che poi si sono rivelati dei buoni colpi. Chiesa? Intanto bisogna capire l'intenzione del ragazzo quale è; la volontà del giocatore conta molto. Io credo che Chiesa sia uno dei talenti più importanti che abbiamo in italia. L'anno prossimo sarà forzato a dover andare a giocare ad un alto livello perché è portato per farlo. Alla fine secondo me il passaggio logico è quello. Se fossi il direttore sportivo della Fiorentina cercherei di quantificare tutto questo che gira intorno al giocatore. Giocherebbe in qualsiasi squadra? Secondo me Chiesa giocherebbe ovunque. Noi vediamo in alcuni campionati dove ci sono alcuni ragazzi che hanno 17-18 anni ed alcuni di loro giocano già ad alto livello; in Italia no, siamo meno coraggiosi. Chiesa è un eccezione. Deve continuare la sua crescita ed ha il carattere e la mentalità giusta per raggiungere un club importante. Sulla Fiorentina per fare il salto di qualità? Deve vendere a tanti soldi Chiesa e poi con i soldi che guadagna rinforzare la rosa. Corvino ha una capacità di mercato importante quindi se riuscisse a quantificare l'uscita di Chiesa potrebbe riuscire a rafforzare molto la squadra".