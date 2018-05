RMC SPORT - Accardi: "Donnarumma andrà via ma non è un top player"

© foto di Federico De Luca

Giuseppe Accardi, agente di mercato, a RMC Sport Live Show: “Mi sarebbe piaciuto se il campionato fosse rimasto aperto fino alla fine anche se non credo che domani sera per la Juventus non sarà facilissimo. Per il Napoli il rimpianto più grande resta sicuramente la gara contro la Fiorentina di domenica scorsa perché, polemiche a parte, con quei tre punti sarebbero rimasti ad un punto dalla Juventus che ancora deve incontrare la Roma”.

Juventus e Napoli potrebbero cambiare allenatore a fine stagione?

“Secondo me è un’ipotesi molto credibile anche se penso che sia più facile che vada via Allegri perché alla Juventus ci sta un cambiamento importante al termine di questo campionato. E' difficile a Torino trovare stimoli nuovi dopo sette scudetti consecutivi. Più difficile che se ne vada Sarri sia perché la clausola da 8 milioni non è facile da risolvere sia perché i top club cercano allenatori diversi, senza considerare che a Napoli non si è vinto nulla in questo ciclo”.

Si parla di Sarri come sogno del Milan a poche settimane dal rinnovo ufficiale di Gattuso. Che segnale è?

“Non è un segnale, è una follia. Non si può fare un contratto a Gattuso anche con un rinnovo importante due settimane fa e oggi pensare di cambiare allenatore”.

Perché Sabatini ha lasciato l'Inter?

“Lui è un direttore di campo che si costruisce le sue squadre mentre all’Inter faceva il supervisore del gruppo Suning e non è quello il suo lavoro. A lui piace vedere e scoprire i giocatori quello che aveva all’Inter non è un ruolo adatto a lui”.

Quale sarà secondo te il colpo di mercato, o i giocatori più chiacchierati?

"Secondo me Verdi del Bologna e Belotti faranno parlare molto nel corso dell'estate. Donnarumma? Sicuramente andrà via e probabilmente al Paris Saint Germain ma per me il Milan non perde un top player. Donnarumma è un ottimo portiere ma il calcio italiano non perde chissà quale giocatore".