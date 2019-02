RMC SPORT - Accardi: "Inzaghi? Bologna, per fortuna ora c'è Mihajlovic"

© foto di Alessio Alaimo

Beppe Accardi, noto agente, a RMC Sport Live Show ha toccato tanti temi soprattutto relativi al calciomercato appena chiuso: "Conferenza Inzaghi? Mi viene da ridere quando sento la fine della sua conferenza stampa. Secondo me una società come il Bologna che rinnova il contratto di Mbaye per cinque anni in maniera importante e poi non lo vede impiegato deve chiedere spiegazioni. Ma lo stesso discorso vale anche per altri giocatori della squadra. Mi ha fatto piacere sentire il pensiero di Mihajlovic appena arrivato".

Mbaye con Mihajlovic troverà più spazio?

"Sicuramente. Se andiamo a vedere i numeri questi danno ragione a Mbaye. Con lui in campo il Bologna ha fatto punti. La cosa che mi ha fatto innervosire è che Mbaye quando non giocava ha attirato su di sé diverse richieste ma la società chiedeva 5 milioni di euro per il riscatto a allora vuol dire che lo ritengono un giocatore importante quindi deve giocare".

Gli errori a Bologna però forse non sono stati solo di Inzaghi?

"La rosa del Bologna è da metà classifica in su. In più adesso hanno fatto un mercato in cui sono stati presi giocatori importanti e ora il Bologna deve dimostrare di essere quella squadra che tutti si aspettavano ad inizio stagione. Inzaghi? Se uno è stato un grande giocatore non deve essere per forza anche un bravo allenatore. Ci sono tecnici che allenano molto bene ma non hanno un grande nome. Con Mihajlovic la musica cambierà al Bologna, ne sono convinto".

Al Palermo invece che succede?

"Sono stato contattato dal fantomatico Jake Lee del Palermo che mi aveva autorizzato alla cessione di un giocatore. Bisogna capire chi sono i reali proprietari del Palermo e con chi bisogna parlare".