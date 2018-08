RMC SPORT - Acerbi: "Pareggio sarebbe stato il risultato più giusto"

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta dei biancocelesti contro il Napoli. Queste le parole riprese da RMC Sport: “Abbiamo fatto un’ottima mezzora poi ci siamo abbassati troppo. C’è un po’ di rammarico per il risultato. Potevamo meritare il pareggio ma è andata male, dobbiamo lavorare sui nostri errori. Nella prima mezzora abbiamo dimostrato di poter dar noia a chiunque. Pareggio risultato più giusto ma stavolta l’hanno spuntata loro. Nel secondo tempo forse fisicamente eravamo calati un po’, dovremo raggiungere la forma migliore il prima possibile. L’obiettivo per quest’anno è la Champions League”.