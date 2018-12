RMC SPORT - Adailton: "Difficile per le altre competere con la Juve per lo Scudetto"

Ai microfoni di RMC Sport, durante il corso del 'Live Show', ha parlato l'ex giocatore brasiliano Adailton: “Juventus a +11 sul Napoli? Non si può mai dire che il campionato sia finito, ma è molto difficile per le altre squadre pensare di poter competere con la Juventus per lo Scudetto. Dopo i 7 campionati vinti di seguito, la squadra bianconera continua a migliorarsi. La Juve è forte, ha una rosa ampia ed è consapevole dei propri mezzi".