RMC SPORT - Adailton: "Inter, ambiente fatalista. Miha? Infonde coraggio"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Al Var dello Sport’, è intervenuto Adailton Martins, ex giocatore tra le altre del Bologna, per commentare appunto la vittoria dei felsinei sull’Inter a San Siro.

«Ho visto un Bologna più aggressivo e coraggioso, cercava sempre di aggredire l’Inter in uscita, agevolato ovviamente da una prestazione non buona dell'avversario. Mihajlovic ha portato voglia di essere protagonisti in partita, la sua squadra non ha concesso quasi nulla. Soriano, tra le linee, ha messo in grande difficoltà la retroguardia nerazzurra che non riusciva mai a prenderlo. Santander? Non lo conoscevo prima che sbarcasse in Serie A. È migliorato molto, mostra più qualità e intelligenza tattica. Si fa sentire laddove prima sembrava perdersi facilmente. Può essere importante per la corsa alla salvezza che resta comunque difficile. Spalletti? La sua squadra si è mostrata passiva, compassata e prevedibile per tutto il match. Non si è visto un esterno partire e poi trovare la profondità. Non me l’aspettavo: credevo che, dopo le due sconfitte precedenti, avrebbe giocato in maniera differente, per vincere la partita. Difficoltà psicologiche ormai chiare. Ora bisogna reagire per difendere il posto Champions perché fallire sarebbe impensabile per una squadra che ha investito tanto sul mercato. Non sarà semplice, l’ambiente interista da due o tre anni è sempre un po’ fatalista. Spalletti dovrà essere bravo a ritrovare i suoi giocatori più importanti. Icardi, da capitano, deve essere più trascinatore con l’obiettivo di ritrovare quanto prima quella vittoria che riporterebbe entusiasmo».