RMC SPORT - Adailton: "Piatek formidabile. Al Bologna manca qualità"

© foto di Federico De Luca

Adailton, ex attaccante di Genoa e Bologna, a RMC Sport Live Show: "Genoa? Ha fatto una buonissima partita a Roma. Non credo però che quella vista sia la vera Roma. Il Genoa ha fatto bene e l'arrivo di Prandelli ha dato nuove motivazioni, sono convinto che farà molto bene".

L'esonero di Ballardini quanto può aver destabilizzato l'ambiente?

"E' stata una situazione rocambolesca perché Ballardini stava facendo bene con un campionato in linea con le aspettative. L'esonero è stato inaspettato ed è stato sorprendete anche il ritorno di Juric che però non ha portato risultati. Prandelli è un allenatore di grande esperienza che rientra in Serie A dopo un po' di tempo. Deve ritrovare il suo spazio perché ha fatto molto bene con Parma e Fiorentina".

Di Piatek che ne pensi?

"E' la sorpresa del campionato perché nessuno si aspettava che potesse fare così bene. E' il giocatore più importante del Genoa e sarà un uomo mercato per la prossima stagione. L'ho visto giocare ed è un attaccante formidabile, ha grandissime qualità realizzative. Può migliorare nel gioco di squadra ma sono convinto che con Kouamé faranno molto bene".

Come commenti invece la situazione del Bologna?

"Sino ad ora hanno dimostrato di non avere un grande organico. Manca qualità nel gioco e il giocatore più importante della rosa è Palacio e visti i suoi 36 anni non è giusto che sia così. Le prestazioni non sono convincenti e sono tutti un po' delusi di quello che stanno facendo".

Com'è essere allenato da Gasperini?

"Bello. E' un allenatore bravo che dà tanta fiducia e vuole sempre far migliorare i suoi giocatori. Vuole sempre giocarsela alla pari con le grandi e a livello psicologico dà tanto proprio da questo punto di vista. Ha un carattere molto forte e durante la settimana propone allenamenti che piacciono molto ai giocatori. Io sono stato molto bene al Genoa con lui".

In quale attaccante ti rivedi in Serie A?

"Mi piace tantissimo Ilicic che secondo me è formidabile. E' un giocatore che quando è in partita è determinante. Atalanta? Rimarrà agganciata al treno Europa e se davanti non staranno attenti potranno perdere il posto a favore proprio dell'Atalanta. La squadra di Gasperini giocherà così fino alla fine del campionato".

Gasperini, unico passo falso all'Inter?

"In quel periodo tanti allenatori non sono riusciti a far bene all'Inter. Era il dopo Mourinho e c'erano giocatori che avevano già vinto tutto e che probabilmente avevano mollato un po' a livello mentale. Gasperini ha preso una situazione particolare e non è riuscito a portare il suo calcio".