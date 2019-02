RMC SPORT - Adailton: "Zaniolo esterno destro. Gasperini chiede tanto"

© foto di Federico De Luca

Le parole di Adailton - ex giocatore di Bologna, Genoa, Parma e Paris Saint-Germain - a RMC Sport 'Live Show':

Su Zaniolo:

"Ho giocato con il padre al Genoa. Di Francesco con lui sta facendo un lavoro veramente importante. L'Italia ha bisogno del suo talento, perchè adesso manca una figura come Pirlo, Totti e Del Piero. Zaniolo è ancora giovane, dobbiamo dargli tutto il tempo di crescere, maturare e sbagliare. Si è fatto trovare pronto quando la Roma ne ha avuto bisogno e ha dimostrato di avere grande personalità: ha esordito al Bernabeu con il Real, non una partita semplice".

Il ruolo di Zaniolo?

"Per me deve giocare in attacco a destra, lì è dove riesce a essere determinante con passaggi e tiri. Ha una potenza fisica devastante questo ragazzo quando parte".

Al Bologna hai avuto Mihajlović, che era all'inizio della sua carriera in panchina...

"Era alla sua prima esperienza. Ha subito messo in mostra la sua caratteristica principale, il carattere. Ti porta sempre a combattere, a provare a importi anche con i limiti. Poi non è andata benissimo, ma lui è cresciuto sicuramente in tanti aspetti. Oggi è un tecnico importante, ha allenato la sua nazionale e squadre forti come il Milan".

Destro ha instaurato un rapporto positivo con Mihajlovic, le sue difficoltà erano solo mentali o sono tecniche?

"Credo sia mentale, ha già fatto vedere le sue qualità tecniche, ha fatto tanti gol in carriera. Lui deve essere forte anche nei momenti difficili: a Bologna ha sofferto tanto l'astinenza da gol. Potrà dare tantissimo al Bologna, che ha bisogno di attaccanti importanti in fase realizzativa".

Gasperini è pronto per una big?

"Deve crescere nel gestire i campioni, che cercano di risolvere le partite da soli. I giocatori di spessore provano a trovare la soluzione ai problemi in modo individuale mentre per Gasperini è fondamentale che tutto il meccanismo funzioni. Un esempio è il pressing, che tutti gli uomini in campo devono fare in modo perfetto. Lui ti dà tantisismo, ma ti chiede altrettanto sia dal punto di vista fisico ma anche dell'attenzione e dell'intensità. Spero abbia un'altra occasione in una big, farà bene".