RMC SPORT - Ag. Buffon: "A Perin avrei sconsigliato la Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Silvano Martina, agente tra gli altri di Gianluigi Buffon, ha parlato A RMC Sport della difficile situazione che sta vivendo Mattia Perin alla Juventus: "Non andava fatta la scelta di andare alla Juve, ma come fai a rinunciare ad un club simile che ti aumenta lo stipendio? Forse ora vogliono consacrare Szczesny per poi dare più spazio a lui più avanti. Anche Neto fece la scelta sbagliata, poi si è rifatto a Valencia. Sono anni che perdi ed è un peccato. Ma non si possono condannare le scelte dei giocatori. Avrei consigliato a Perin di non farla".