RMC SPORT - Ag. Cigarini: "Al 90% resta. Non ha motivo di andare"

© foto di Alessio Alaimo

L'agente di Luca Cigarini, Giovanni Bia, a RMC Sport ha parlato anche del futuro del centrocampista del Cagliari. "Resta? Per il momento sì, ha ancora un contratto da rispettare. Il mercato però è sempre in evoluzione, ma al 90% rimarrà al Cagliari. Dessena sta vivendo la stessa situazione, è una vita che si trova a Cagliari e non ha motivo per andare via. Quest'anno ha giocato poco per colpo di un brutto infortunio, ma il prossimo anno tornerà ai suoi altissimi livelli".