RMC SPORT - Ag. Cragno: "Napoli? Ha carattere, Cagliari lo trattiene"

Graziano Battistini, ex portiere e attuale agente, ha parlato attraverso le frequenze di RMC Sport durante la trasmissione A Tutto Napoli per analizzare le ultime vicende legate al club azzurro.

Tra Leno, Rui Patricio e Areola, su quale portiere punterebbe per il Napoli di Ancelotti? “Mi sarebbe piaciuto vedere un italiano tra i pali del Napoli, come Perin. Oppure Cragno, cioè portieri - ha detto Battistini durante la trasmissione organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net - che dimostreranno grande valore anche a livello internazionale. Però il club azzurro segue tre ottimi profili, per fare il portiere del Napoli servono le palle”.

Cragno era stato accostato al Napoli, negli ultimi mesi è però uscito di scena. “Cragno è un punto fermo della ripartenza del Cagliari, dopo un'annata difficile nonostante abbia offerto un grande campionato a livello personale. Ha dimostrato di avere le palle, il Cagliari se lo tiene stretto. È giusto che resti un altro anno lì, facendo meglio dell'ultima stagione”.