RMC SPORT - Ag. Cragno: "Tra i migliori in circolazione. Testa al Cagliari"

© foto di Alessio Alaimo

Graziano Battistini, ex portiere anche dell'Udinese e oggi procuratore, a RMC Sport Live Show: "Il Milan ha preso Piatek, un giocatore che sta dimostrando di avere gli attributi. Muriel se riesce a trovare la continuità potrebbe diventare un giocatore davvero molto importante. La sua carriera dice che sino ad ora ha giocato al di sotto delle proprie qualità. I top team invece hanno badato soprattutto a mantenere le rose".

Cosa pensi della Roma?

"Monchi può far bene ovunque, non solo a Siviglia. E' chiaro che però le dinamiche a Roma sono diverse. Chi prova a fare certe cose deve sapere dove deve andare mentre in Italia si parte da mille progetti per poi farci travolgere dalle dinamiche della piazza. Roma è una piazza asfissiante, che mette tanta pressione e diventa tutto più difficile in una piazza del genere".

Cosa succede invece al Palermo con la situazione Paganini?

"Io continuerò a parlare con Rino Foschi che è quello che comanda e fa il mercato del Palermo. Quando ho ricevuto una mail su Paganini ho chiesto a Foschi e da lì si è scatenato il caos e una situazione ridicola. Solo un professionista come Foschi è riuscito a tenere a bada la situazione. Mi auguro che tutto torni nei ranghi perché il Palermo sta facendo un campionato importante, menomale che c'è Foschi che cerca di tenere tutto l'ambiente compatto. Spero che sia tutto finito. Nel calcio devono cambiare tante cose perché stiamo rasentando il ridicolo".

Cosa c'è invece nel futuro di un tuo assistito come Alessio Cragno?

"Vado controcorrente. E' giusto ricordare che Cragno è concentratissimo sul campionato del Cagliari. La squadra deve raggiungere l'obiettivo salvezza e per questo c'è bisogno di massima concentrazione. Quello che succederà in estate non si sa. Cragno sta dimostrando di essere uno dei più forti portieri in circolazione e di conseguenza è ben consapevole che deve continuare così per cercare di migliorarsi e di scalare le posizioni. Ha tutto per farlo perché ha una personalità importante".

I club italiani stanno puntando sempre più sul mercato spagnolo?

"Anche io ho la sensazione che gli addetti ai lavori stiano cominciando a guardare più alla qualità tecnica che alla struttura fisica. Credo che gli addetti ai lavori si stiano rendendo conto che in Spagna c'è tanta qualità. Fabian Ruiz è uno di quei giocatori forti che giocava in Spagna".