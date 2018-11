RMC SPORT - Ag. De Sciglio: "Talento immenso, Allegri ha fiducia in lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia De Sciglio è tornato, per l'ennesima volta. Il terzino della Juventus ha giocato da titolare le ultime due gare di campionato dei bianconeri e, considerata anche la fiducia di Allegri, si candida nuovamente a un ruolo importante nel prosieguo della stagione bianconera. Ne ha parlato a RMC Sport il suo agente, Giovanni Branchini: "Io credo che Mattia sia un giocatore dal talento immenso, che ha vissuto stagioni difficili. Il nostro calcio, anche se mi sembra di vedere qualche segnale positivo, ha avuto nei media un'esaltazione eccessiva di alcuni giovani validi, poi scaricati al primo segnale di rallentamento nella resa in campo. Io credo che il caso di Mattia l'abbia visto spesso protagonista di piccoli antipatici infortuni. Credo che abbia qualità ed esperienza, alla Juventus è in un contesto molto serio e l'allenatore ha dimostrato più volte di avere fiducia in poi. Penso che abbia dimostrato di poter essere molto utile, anche in chiave Nazionale non appena avrà continuità".