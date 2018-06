RMC SPORT - Ag. Gabbiadini: "Ancora Premier. Rapporto forte coi Saints"

© foto di Federico Bettucci

Silvio Pagliari, agente di Manolo Gabbiadini, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "I colpi migliori finora? Mi è piaciuta l'Inter con gli acquisti a parametro zero di Asamoah e De Vrij. La Juventus invece a breve dovrebbe annunciare a breve Emre Can. Serve un altro centrocampista ai bianconeri? Si parla di Milinkovic-Savic che è un top player mondiale, fra i primi 4/5 al mondo. Emre Can però è un giocatore straordinario, un mediano che manca ai campioni d'Italia. Credo che alla Juve serve al massimo un grande difensore centrale: una merce questa molto più rara rispetto agli anni scorsi. Il mercato del Napoli? Credo che prima di tutto vadano fatti i complimenti a De Laurentiis che ha riportato in Italia un allenatore di caratura mondiale come Ancelotti. Credo che per accettare gli azzurri il tecnico abbia avuto delle garanzie e per questo mi aspetto qualche colpo di grande livello e non solo dei giovani. Mi aspetto un Napoli da scudetto. Kluivert alla Roma? Stanno facendo un mercato straordinario con giovani di alto livello, ma con i giovani rimarrà una forbice sempre molto ampia con la Juventus che è il punto di riferimento. L'Inter? Io credo che Spalletti voglia Nainggolan, un giocatore straordinario ed è per questo che secondo me la Roma ha preso Cristante. Il futuro di Gabbiadini? Continueremo l'esperienza in Premier. E' giovane e non credo che ci siano le possibilità per un suo ritorno. Nel mercato poi tutto può accadere anche se il rapporto è forte con il Southampton. Donsah? C'è un po' di movimento, soprattutto all'estero. Vedremo cosa accadrà col nuovo tecnico. Stiamo valutando anche la possibilità di un rinnovo".