RMC SPORT - Ag. Giaccherini: “Resta al Chievo, vedo Balotelli in viola”

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si intitola "Per colpa di Zico" il nuovo libro di Leonardo Corsi. Alla presentazione s'è registrata la presenza di Furio Valcareggi, noto agente che ha così parlato al microfono di RMC Sport: “Ancelotti al Napoli? Noi ci sentiamo spesso, l'ho saputo dall'Inghilterra due mesi fa. Carlo è stato corteggiato da Sacchi e Costacurta per la Nazionale, fino a quando ha rifiutato. Chi prende la Nazionale in mano ora, è come chiedere alla Samp o alla Lazio di vincere lo scudetto. Inoltre si guadagna meno rispetto a un club, per esclusione è arrivato Mancini che non voleva più stare in Russia. Allenare la Nazionale significa non vincere l'Europeo e il Mondiale. Ancelotti al Napoli è stato un affare lavorato, partito da lontano. De Laurentiis s'era ampiamente organizzato, l'ha mirato e s'è organizzato. Ora faranno una bella squadra, con Ancelotti parli di Benzema. Certamente non prendi calciatori dalla Pro Patria, prendendo Ancelotti è come andare a mangiare da Pinchiorri (noto locale fiorentino, ndr). Si spende tanto”.

Il rilancio di Balotelli in azzurro? “Sono favorevolissimo, lo prenderei alla Fiorentina. Anche tanto tempo fa. Ha fatto tre anni che non mi sono piaciuti, ora è migliorato. Per il resto ha tutto, lo prenderei in viola subito. Capitano in nazionale? Un po' azzardato, ha un'etichetta addosso che non ti togli. Può sembrare una forzatura”.

Il futuro di Giaccherini sarà ancora al Chievo? “C'è un accordo, credo di sì. Bisogna formalizzare l'accordo. È stata una decisione giusta lasciare il Napoli per il Chievo, le opportunità erano quelle. L'hanno voluto fortemente, ha contribuito in maniera pesante a salvare il Chievo. Siamo soddisfattissimi, c'erano altre alternative ma c'era un po' di fumo. Non abbiamo avuto paura di andare a Verona, sta benissimo. Gioca bene, guadagna bene. Credo che si formalizzerà tutto”.