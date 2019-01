© foto di Federico De Luca

L'agente anche di Emanuele Giaccherini, Furio Valcareggi ha parlato a RMC Sport Live Show nel corso del primo tempo di Bologna-Juventus di Coppa Italia: "Giaccherini è uno dei giocatori più sottovalutati d'Italia ma quando c'è da fare la prestazione viene sempre fuori. La SPAL lo voleva ma il Chievo Verona non lo vende Giaccherini. Il Chievo vuole salvarsi e Giaccherini non lo possono vendere. Sarri ha fatto tanti danni per Giaccherini, con tutto l'affetto possibile per l'ex tecnico del Napoli. Emanuele con Sarri ha smesso di giocare e così quando si è presentato il Chievo Verona abbiamo accettato. Giaccherini ha firmato un contratto di tre anni e mezzo in cui avevamo messo in conto anche una possibile retrocessione. Avevamo già un programma molto chiaro al momento della firma. Il rammarico è che se Giaccherini fosse rimasto a Napoli con Ancelotti avrebbe giocato almeno 20 partite. Mercato lungo? Serve a tutti tranne che alle società. Tutti hanno calciatori in esubero e alla fine si fanno solo scambi. Io personalmente non sono d'accordo su queste sessioni di calciomercato così lunghe".