RMC SPORT - Ag. Hamsik: “Napoli non gioca ancora il calcio di Ancelotti”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport durante A Tutto Napoli, l'agente di Marek Hamsik ha parlato del suo assistito. “Le vittorie contro Lazio e Milan? Per lui sono state due partite importanti, a Roma - ha detto Martin Petras nella trasmissione organizzata con la collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net - è uscito sul vantaggio per 2-1 mentre contro il Milan bisognava cambiare il modulo. La mossa di Ancelotti è stata vincente. Serve ancora del tempo per essere al top in questo nuovo ruolo ma, piano piano, anche la squadra deve giocare come vuole il mister. Serve tempo e pazienza per riuscirci ma i due primi risultati sono importanti”, le parole dell'agente del capitano del Napoli che ha poi proseguito: “Come è nata l'idea di giocare nel ruolo di regista? Bisogna chiederlo al mister, Marek ha accettato questa posizione 'alla Pirlo'. Se un grande tecnico come Ancelotti ti paragona a Pirlo, grandissimo campione del passato, è una grande emozione. Questo è certamente un paragone importante, Hamsik l'ha presa bene. Il Napoli non sta giocando il calcio che vuole Ancelotti, adesso si esaltano maggiormente le qualità dei singoli e anche quella di Marek. Dico che bisogna avere pazienza, si arriverà a giocare nel modo in cui vuole il nuovo allenatore”.