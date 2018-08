RMC SPORT - Ag. Hysaj: "Felice con Ancelotti. Rinnovo? Senza clausola"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Elseid Hysaj e Mario Rui, è intervenuto nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli', in onda sulle frequenze di RMC Sport: "E' contento di lavorare con Ancelotti, ha la possibilità di migliorare ancor di più con un allenatore dal profilo internazionale, uno dei migliori al mondo. Soprattutto può dimostrare di essere un giocatore che non fa bene solo con Sarri, ma anche con altri allenatori. E può migliorare anche nella fase offensiva, che con Sarri faceva poco perché privilegiava quella difensiva. Basta vedere la partita con la Lazio in cui stava segnando e ha poi effettuato l'assist per uno dei gol. In altri tempi, con Sarri, lì non ci arrivava quasi mai".

Si sta consacrando come uno dei migliori terzini in Europa. "C'è carenza di terzini nel mondo ed Elseid è un giocatore che per l'età e per le qualità che ha dimostrato può essere appetito da grandi club d'Europa. E' contento di stare al Napoli, poi sicuramente nel futuro ci sarà la voglia di provare nuove esperienze, vedremo che succederà".

Magari ci può essere un rinnovo con una clausola più alta? "Se dovremo rifare il contratto abbiamo già chiesto di non metterci una nuova clausola, se dovessero chiederci di alzarla diremmo di no, non vogliamo la clausola".

Mario Rui invece è uscito malconcio dalla sfida col Milan. Come sta? "Sta bene, sarà regolarmente in campo se Ancelotti lo riterrà opportuno per la partita con la Sampdoria. Ha avuto soltanto un affaticamento al polpaccio".

Sepe e Grassi, altri tuoi assistiti, alla prossima giornata sfideranno la Juventus con la maglia del Parma e potranno fare un favore al Napoli. "I calciatori giocano per se stessi e per la maglia che indossano al momento, il Napoli è un pensiero che non esiste. Sepe vuole dimostrare che poteva essere anche un portiere da Napoli. Grassi invece vuole dimostrare che in futuro potrà essere titolare anche in maglia azzurra".