RMC SPORT - Ag. Hysaj: "Il Napoli con lui farà una plusvalenza altissima"

Non solo Mario Rui (clicca sul link in basso per leggere). Nel corso dell'intervista rilasciata Su 'RMC Sport' nel corso di 'AtuttoNapoli', il procuratore Mario Giuffredi ha parlato anche di Elseid Hysaj.

Come sta fisicamente?

"Hysaj sicuramente ci sarà contro la Roma, per fermarlo ci vogliono i missili e lui è un giocatore che va col pilota automatico".

Qual è la valutazione di mercato di Hysaj e Mario Rui?

"Per Hysaj ci sarà una plusvalenza altissima, mentre Mario Rui avrà un valore ancora più importante rispetto alla cifra già importante che ha pagato il Napoli. Poi, ovviamente, il finale di stagione fa la differenza. Per stabilire un valore di mercato sono importanti gli ultimi mesi".