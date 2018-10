RMC SPORT - Ag. Lasagna: "Convocazione meritata. Grande soddisfazione"

Massimo Briaschi, agente di Kevin Lasagna, a RMC Sport Quelli della Notte ha parlato della convocazione con l'Italia del suo assistito: "Doppia soddisfazione per questa convocazione inaspettata, ma è tutta meritata. Kevin ha iniziato nelle giovanili del Chievo Verona e poi è cresciuto tanto passando dal Carpi e arrivando sino ad ora con la convocazione con l'Italia. Tra l'altro oggi è arrivato anche il rinnovo con l'Udinese quindi è un giorno speciale".

Insigne giocherà punta anche con l'Italia?

"Credo proprio di sì. E' stata una grande intuizione di Ancelotti mentre il ragazzo è stato bravo a calarsi subito nel gioco. Insigne si adatta bene anche a questo ruolo. Mancini terrà conto di questa situazione e poi molto dipenderà dall'attacco che ha in mente il ct".

Come ti spieghi l'esonero di Ballardini?

"Non me lo sono spiegato. Faccio fatica a pensare che sia stata la sconfitta contro il Parma la causa di tutto questo. Forse c'erano altri motivi. Mi è sembrata una soluzione inopportuna".