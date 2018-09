RMC SPORT - Ag. Laurini: "Non c'erano le condizioni per salutare Firenze"

© foto di Federico De Luca

Mario Giuffredi, agente del difensore della Fiorentina Vincent Laurini, è intervenuto a "Garrisca al Vento!", la trasmissione curata da FirenzeViola.it in onda su RMC Sport: "L'anno scorso ha giocato bene e ha dimostrato di essere di sicuro affidamento. E' normale che le dinamiche di una squadra a volte non siano prevedibili e l'esplosione di Milenkovic ha messo Vincent in seconda linea. Però il giocatore potrà tornare utile durante tutto il campionato. Ci sono state richieste da squadre come il Leganes, ma siccome aveva un problema con un infortunio non ci sono state le condizioni per salutare Firenze. Adesso vuole dare il suo apporto alla Fiorentina in questo campionato".