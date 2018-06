RMC SPORT - Ag. Lemos: "Sassuolo? A breve parleremo del riscatto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vincenzo Cavalirere, agente tra gli altri di Kramaric e Lemos e profondo conoscitore del calcio croato, a RMC Sport Live Show ha parlato così: “Non ci sono tanti attaccanti in Europa che abbiano una media gol come Kramaric. E’ reduce da un campionato strepitoso con l’Hoffenheim che proprio grazie a Kramaric parteciperà alla prossima Champions”.

Come valuti la Croazia in vista del Mondiale?

“Sono un gruppo molto unito e credo sia la volta buona per fare davvero un grande torneo. La Croazia ha il miglior centrocampo al mondo, forse qualche pecca c’è in difesa ed è il punto debole della nazionale. In attacco c’è Mandzukic, Kramaric e Kalinic che resta comunque un grande attaccante anche dopo una stagione deludente con il Milan. Sulla carta la Croazia è una nazionale che può ambire almeno ai quarti di finale”.

Brozovic, tu lo hai portato in Italia, ha fatto il salto di qualità definitivo con Spalletti?

“Secondo me ad inizio stagione ha avuto qualche problemi proprio con Spalletti ma Brozovic è un grande professionista e dà sempre tutto anche in allenamento. Credo che poi sia più la stampa ad indicare Brozovic come un calciatore altalenante. Non è Modric ma è un giocatore che sa fare tanta quantità e qualità. nella seconda parte del campionato è stato il protagonista dell’Inter”.

Dario Srna può andare al Cagliari?

“Io l’ho consigliato a tutti perché è un bravissimo ragazzo e un grandissimo professionista. E’ vero che ha 36 anni ma ne dimostra molti meno. L’anno scorso lui ha rifiutato il Barcellona. Srna è un giocatore che fa la differenza soprattutto nello spogliatoio. Modric? Potrebbe essere il momento giusto per cambiare squadra perché dopo aver vinto tutto a Madrid può essere arrivato il momento di provare un’avventura nuova”.

Lemos può essere riscattato dal Sassuolo?

“Non abbiamo ancora parlato perché stiamo aspettando il nuovo allenatore del Sassuolo. Ha fatto un buon campionato ed è un giocatore di grande interesse. Ci vedremo la settimana prossima per parlare del riscatto”.