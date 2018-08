RMC SPORT - Ag. Mario Rui: “Solo affaticamento, convocabile per la Samp"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport durante la trasmissione A Tutto Napoli, organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net, l'agente di Mario Rui ha parlato del suo assistito.

L'esterno portoghese è uscito malconcio dalla sfida col Milan. Come sta? "Sta bene, sarà regolarmente in campo se Ancelotti lo riterrà opportuno per la partita con la Sampdoria. Ha avuto soltanto un affaticamento al polpaccio", le parole del procuratore Mario Giuffredi.